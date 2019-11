Luis Enrique e la rottura col vice: “Voleva essere lui il Ct all’Europeo, è stato sleale”

Luis Enrique è tornato a dirigere la nazionale spagnola a tre mesi dalla tragica morte della figlia di 9 anni. La notizia emersa nei giorni scorsi era stata accompagnata dalla rottura con Robert Moreno, storico vice del tecnico che aveva sostituito durante la sua assenza. “Il 12 settembre ho avuto un incontro con Roberto Moreno, a casa mia. Parliamo per 20-30 minuti e percepisco la sua voglia di dirigere la nazionale all’Europeo, per poi tornare a farmi da vice dopo il torneo. La cosa non mi sorprende, l’avevo intuito per ciò che era successo nelle settimane precedenti. È ambizioso, lo capisco e va apprezzato per questo. Però per me il suo comportamento è sleale e gli ho detto che non sarebbe mai più stato il mio secondo” ha detto Luis Enrique.