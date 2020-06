Luis Alberto: “Contava solo vincere, il gol dà fiducia”

Intervenuto a Lazio Style Channel, il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha commentato la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina (parole riportate da cittaceleste.it):

Non era mai successo di restare fermi per tre mesi e mezzo, il ritmo giusto è ancora difficile da trovare. Oggi contava solo vincere per essere ancora lì. Lo abbiamo fatto e sono contento per aver segnato, il gol dà sempre fiducia. Ho cercato di dare palla a Correa facendo la stessa azione di Milano, ma poi la palla mi è tornata con un rimpallo ed è andata bene. E’ la rete decisiva. Non è facile giocare ogni tre giorni, oggi siamo stati più dinamici, abbiamo una rosa profonda. A Torino sicuramente avremo più ritmo, non sarà facile ma dobbiamo continuare a dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo.