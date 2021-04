L’Uefa vuole il pubblico agli Europei, ma il Cts frena. La situazione

L’Uefa vuole il pubblico agli Europei? Per il momento arrivano poche adesioni. Il Comitato tecnico scientifico del governo italiano lo ha messo per iscritto in un verbale: al momento non è possibile dire che alle gare in programma nel nostro Paese ci sarà il pubblico sugli spalti. Ogni decisione definitiva, infatti, è stata rimandata: ad oggi non è consentito dare certezze. Molto dipenderà da come si svilupperà nelle prossime settimane la campagna vaccinale e come evolverà la situazione relativa alla diffusione del virus. Anche Spagna, Germania e Irlanda, per il momento, non hanno dato quelle risposte che l’Uefa si aspettava.