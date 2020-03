Lotti: “La legge sugli stadi può aiutare Commisso. Porte chiuse? Ora regole uguali per tutti”

Luca Lotti è intervenuto a TMW Radio, ecco cosa ha detto parlando anche delle vicende fiorentine:

Commisso è un grande investitore ed ha portato una ventata di positività non solo a Firenze ma in tutta l’Italia calcistica, penso e credo che la legge sugli stadi possa aiutarlo così come successo ad altri club del nostro campionato. Le società devono scegliere in autonomia come muoversi, l’importante è farlo in modo chiaro. Le polemiche in Lega di questo periodo? Parevano liti di condominio, è stato sbagliato far giocare alcune partite ed altre no. Adesso le regole saranno uguali per tutti. Mi auguro che gli Europei, ma anche le Olimpiadi, non saltino.