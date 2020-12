Una sola vittoria alla prima giornata, poi quattro pareggi ed otto sconfitte: il Genoa di Rolando Maran è messo male in classifica e così il club rossoblù sta pensando ad un cambio sulla panchina del Grifone. Sono ore decisive dopo il brutto stop patito in casa del Benevento e vedremo se la società di Enrico Preziosi deciderà per una sostituzione immediata o se verrà data a Maran un’ultima chance, quella di mercoledì sera in casa dello Spezia. Lo riporta Sky Sport.