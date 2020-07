Lotta salvezza, il Lecce ci crede. Liverani: “Possiamo farcela, paghiamo cari certi errori”

Ex giocatore viola e allenatore del Lecce, Fabio Liverani ha parlato della lotta salvezza dopo la sconfitta contro la Sampdoria:

La salvezza è possibilissima. C’è da ripartire velocemente, stiamo pagando errori a caro prezzo. Oggi non commento una partita dove abbiamo subito, ma gli errori in questa categoria pesano tanto. Rimaniamo a zero dopo due errori evitabilissimi. Con un po’ più di tranquillità si sarebbero evitati.