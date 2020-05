Lotito spinge sull’acceleratore: il premio scudetto ammonterebbe a 10 milioni

Il Corriere dello Sport rivela che la Lazio depositerà in Lega una cifra enorme da distribuire ai giocatori biancocelesti in caso di vittoria del campionato. Il presidente Claudio Lotito, infatti, avrebbe confermato alla squadra dieci giorni fa che in caso di scudetto i componenti della rosa riceveranno 400mila euro a testa, per un totale di 10 milioni di euro, da capire se lordi o netti. In attesa della decisione sulla ripartenza, la Lazio è pronta a giocare le proprie carte.