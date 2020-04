Lotito non si arrende: “Vogliamo ripartire. In ritiro nessuna possibilità di contagio”

Claudio Lotito non si arrende. Vuole che le squadre tornino ad allenarsi, nonostante il decreto legge vieti le sedute almeno fino al 13 aprile. Queste le parole del presidente della Lazio alla radio ufficiale del club capitolino (parole riprese da cittaceleste.it):

Ci tengo a sottolineare che nessuno vuole prendere sotto gamba la salute dei cittadini e dei propri addetti ai lavori. Da un mese e mezzo ho lanciato l’idea dell’esame sierologico. Abbiamo fatto arrivare i test dalla Cina che, al di là dei tamponi, possono certificare assolutamente il virus. Tutte le attività lavorative, con l’autorizzazione dei prefetti, possono essere espletate purché ci siano tutti gli elementi di prevenzione. Chi sta lavorando negli ospedali non si sta contagiando, infatti, con la profilassi. Per questo non capisco perché gli atleti non debbano allenarsi, fermandoli gli stiamo creando solo dei danni dal punto di vista fisico. Basta fare uno screening preventivo in modo tale che non ci sia nessun infetto, poi si possono inserire i giocatori all’interno di un centro sportivo sanificato. Questo evita qualunque tipo di contagio con un controllo e un monitoraggio medico h24. E’ un fatto scientifico, non viene compromessa nessuna incolumità. Adesso lo Stato ha fatto un decreto che impedisce gli allenamenti, ma prima ci si poteva allenare. Io l’ho detto ai miei colleghi, poi per rispetto etico e morale non ho insistito. Gli allenamenti non sono però un fatto ludico, ma lavorativo. Ora mi auguro che le condizioni migliorino, nel rispetto e nella cautela assoluta vogliamo riprendere ad allenarci in un centro sportivo all’avanguardia e con tutti i comfort possibili. Io faccio questo di mestiere, ho i dipendenti che lavorano negli ospedali in cui c’è il Covid19 e li ho dotati di tutte le mascherine e le previdenze possibili. Non capisco quali siano i motivi per evitare ancora la ripresa delle sedute.