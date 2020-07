L’opinione: “Troppi leoni da tastiera contro Ribery. L’allenatore? Sarà straniero”

Così Giampaolo Marchini ai microfoni di Radio Bruno:

Credo che Ribery non ce l’avesse con Firenze, ma sia solo uno sfogo riconducibile ad un brutto risveglio. Purtroppo sui social i leoni da tastiera e gli odiatori seriali si sono scatenati contro di lui. Da quanto mi risulta Ribery non ha manifestato la voglia di andarsene, ma dipenderà anche dalla moglie che era stata decisiva un anno fa nella scelta della Fiorentina. Il futuro allenatore? E’ vero che la Fiorentina ha pensato a De Rossi e si è informata per un’eventuale deroga. Ma credo che alla fine arriverà un allenatore più esperto e magari dall’estero.