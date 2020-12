L’opinione: “Ribery in panchina non è un crimine. Pochezza della rosa preoccupante”

Luca Calamai, storica firma de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Dopo la partita di ieri sono molto preoccupato. Non hai vinto contro una delle squadre peggiori del campionato, senza mai tirare in porta nel primo tempo. I giocatori hanno lottato al massimo delle loro potenzialità, questo è il problema. La rosa è sopravvalutata. Sono stupito dalla pochezza della rosa. Ora serve qualcosa dall’allenatore, mi aspetto di più da Prandelli. Troppo poco un punto in tre partite contro squadre di bassa classifica. Ha tutti i giocatori a disposizione, un allenatore bravo deve fare scelte dolorose se necessario. Mi riferisco a Ribery, in questo momento non può partire dall’inizio. La squadra non può permettersi di regalare giocatori. Non è un crimine mandarlo in panchina. Vedo Bonaventura e mi chiedo perchè non è in campo. Voglio scelte coraggiose da uno come Prandelli.