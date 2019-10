L’opinione: “Stadio fuori dal comune di Firenze? Sarebbe una sconfitta di tutti”

Giuseppe Calabrese, firma di Repubblica, è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

Le mie maggiori preoccupazioni riguardano le riserve della Fiorentina. Montella dovrà essere bravo ad alzare il livello delle alternative, la squadra attualmente vive di equilibri fragilissimi. Arriverà un momento della stagione in cui sarà necessario cambiare interpreti e modulo, dovremo farci trovare pronti. Il Badelj visto a Milano fa ben sperare, anche lui probabilmente aveva bisogno di riprendere le misure in mezzo al campo. Al momento non ci sono le condizioni per fare lo stadio, si gira intorno al problema senza affrontare i nodi in maniera efficace. La realizzazione dell’impianto fuori dal comune di Firenze sarebbe una sconfitta per la Fiorentina, per la città ed anche per la politica.