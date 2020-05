L’opinione: “Spadafora ha compreso che il calcio è un’industria, non può essere trattato come gli altri sport”

Guido De Carolis, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della possibile ripartenza dopo le parole di Conte di questa mattina:

Spadafora ha capito che non si può prendere una decisione a cuor leggero sul calcio. Vuole la ripartenza senza fretta e soprattutto in sicurezza. Credo che abbia compreso che il calcio è un’industria e non può essere trattato al pari degli altri sport. Rispetto alla situazione iniziale dove la chiusura sembrava netta, sembrano aprirsi spiragli importanti. Non si può stabilire oggi se il calcio riaprirà o meno, non possiamo sapere cosa succederà nelle prossime settiamane. La maggioranza vuole ripartenza e credo che questa possa avvenire anche se le modalità e i tempi restano ancora un’incognita