L’opinione: “Per il salto di qualità serve una punta da 20 gol. Agudelo? Discreto, niente di più”

Daniele Barone, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Iachini in una condizione di questo tipo ha urlato e spronato i suoi ragazzi con grinta clamorosa dal primo all’ultimo minuto. Era molto arrabbiato per il gol subito. All’ultima di campionato, il 2 di agosto, si arrabbia e si agita per una partita senza obiettivi, questo è Beppe Iachini. Questi fattori sono stati determinanti per la sua conferma. Agudelo? Prestazione discreta la sua, non mi spingerei oltre. Ha mezzi tecnici importanti ma deve migliorare molto. Mercato? Per fare il salto di qualità la Fiorentina ha bisogno di un bomber. Qualcuno che possa assicurare 15-20 gol a stagione.