L’opinione: “Nastasic? Non è un nome che entusiasma. Skhiri? Un bel giocatore”

Pietro Nicolodi commenta gli obiettivi di mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole

Redazione VN

Pietro Nicolodi, giornalista di Sky sport ed esperto di Bundesliga, commenta un possibile ritorno di Nastasic alla Fiorentina. Ecco le sue parole al Pentasport: "Allo Shalke è stata una stagione catastrofica, i giocatori erano buoni ma c'era qualcosa che non funzionava. Anche Nastasic è rientrato in quei giocatori che hanno deluso. Va detto però che nessuno si è salvato, tutti hanno deluso con le loro prestazioni. Una sua caratteristica è che si può adattare a molte situazioni, quindi potrà aiutare la squadra. Sicuramente Nastasic non è un nome che entusiasma".

L'opinione su Skhiri: "Un ottimo giocatore, non può fare il regista ma ricopre molti ruoli. Copre bene e sa fare anche gol, soprattutto su calcio d'angolo. Non ha fatto una stagione memorabile però a me non dispiace".

Su Nico Gonzalez: "Se sta bene corre tanto, arriva in porta se non lo fermi. Non segna tanto però. Secondo me è un buon giocatore ma il paragone con Batistuta è assolutamente esagerato".