L’opinione: “La rete di Milenkovic può cambiare la stagione, adesso concretezza”

Giampaolo Marchini, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno:

La chiave di tutto per la Fiorentina può essere il gol di Milenkovic. La rete, arrivata a tempo scaduto e fuori da ogni logica, è sintomo di quella volontà di non arrendersi mai. Spero che la Fiorentina riesca a trarne sicurezza, in questo momento ne ha bisogno. I prossimi impegni sono una salita incredibile, ma se giochiamo come nel secondo tempo abbiamo possibilità di fare bene. Basta poco per cambiare l’inerzia di una stagione sfortunata. Certo che quando scendi in campo devi dare concretezza ed andare oltre le palesi mancanze.