L’opinione: “Fiorentina non s’illuda. Ribery? Dicevano fosse un pensionato, invece…”

Italo Cucci, storica firma del giornalismo italiano, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina non deve illudersi dopo la brillante vittoria di Milano, i rossoneri non hanno giocato da Milan. La squadra di Giampaolo ha fatto una gara al di sotto delle sue potenzialità. I viola devono lavorare con attenzione senza programmi lungimiranti. Ribery è un campione, mi ha stupito per brillantezza fisica e mentale. Quando è arrivato alcuni pensavano fosse un pensionato, invece è più vivo di certi giovanotti quotati che non fanno il loro mestiere a dovere. I gigliati devono restare in agguato per una posizione europea di prestigio. Chiesa deve confermarsi ad altissimo livello tramite una crescita caratteriale, ha grandi qualità.