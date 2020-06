L’opinione: “Il gioco nella Fiorentina ancora non si vede. Pulgar e Badelj inguardabili”

Giudizi molto netti quelli espressi da Francesco Matteini ai microfoni di Radio Bruno. Commentando la partita della Fiorentina a Roma con la Lazio, il giornalista ha detto:

Il rigore? Io metterei la regola che tutti i rigori vanno rivisti al Var, così non ci sarebbero più scuse. La prestazione? Si è vista almeno un po’ di vivacità, anche se di gioco ancora c’è poco. Ci sono stati soprattutto spunti individuali, come quello di Ribery. La Fiorentina ha un problema in regia perchè sia Pulgar che Badelj sono inguardabili e chiunque giochi fa rimpiangere l’altro che è in panchina. Iachini trovi una soluzione alternativa.