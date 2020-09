L’opinione: “Il Franchi va rifatto a prescindere. Biraghi migliorato dall’Inter”

Il noto giornalista e scrittore Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Contro il Torino la Fiorentina si è mostrata unita, è cresciuta nel corso della partita pressando bene gli avversari. La squadra mi ha fatto una buona impressione. Biraghi è tornato pronto, l’Inter lo ha migliorato come calciatore. Questione stadio? Il Franchi va rifatto a prescindere, c’è poco altro da dire. Anche nel caso in cui uno stadio venga costruito altrove l’Artemio Franchi ha bisogno di interventi strutturali, altrimenti crolla. Mercato? La squadra può essere migliorata con un centravanti esperto, ma è difficile da scovare sul mercato. In ogni caso ho molta fiducia in Vlahovic e Kouamè. Piatek? ci vuole sapienza tecnica per decidere se è meglio o peggio rispetto a quelli che già abbiamo.