L’opinione: “Ieri Fiorentina cinica, episodi determinano l’esito di una stagione”

Giampaolo Marchini, firma de La Nazione, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nel day-after di Fiorentina Spezia. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Mi tengo stretta questa Fiorentina, cinica ma non spettacolare, che comunque ha portato a casa il risultato. Servivano punti e li abbiamo raccolti. Il primo tempo è stato deludente, ma gli episodi determinano le partite e spesso anche l’esito di una stagione. Questione di centimetri, come nell’occasione della palla messa in mezzo da Castrovilli e ribadita in rete da Vlahovic. Dopo il primo gol la squadra ha finalmente trovato fiducia e si sono visti i risultati.