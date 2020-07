L’opinione: “Fiorentina deve essere più realista, difficile sognare con certi giocatori”

L’ex centrocampista Riccardo Maspero ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, tra i temi trattati anche il recente momento di forma della Fiorentina:

La Fiorentina doveva essere più avanti in classifica di quanto è ora. I viola adesso devono ripartire con programmi più realistici, sognare è difficile se poi non hai giocatori per mettere in pratica quello che prometti. La Fiorentina deve assestarsi e capire quali giocatori compongono l’ossatura. Altrimenti non si arriva mai ad una squadra concreta. I giovani in quanto tali sbagliano, quindi perdi punti e l’Europa resta lontana.