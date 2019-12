L’opinione: “La Fiorentina rischia di andare in B, il miglior sostituto di Montella…”

Furio Valcareggi, noto tifoso e procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare l’attuale momento della Fiorentina:

Il momento è particolarmente brutto. L’orizzonte è tempestoso, la Fiorentina rischia di andare in B. Se la squadra non vincerà Montella verrà esonerato e questo lo sa bene anche lui. Non ho certezze su chi arriverà al suo posto, ma serve una persona seria, che ci conosce, che ha carriera, che pondera, che non è paurosa. Per me questa figura risponde al nome di Cesare Prandelli e faccio il tifo per lui. Al Genoa, nella scorsa stagione, senza di lui probabilmente la squadra sarebbe retrocessa. Il mio uomo è lui. Non individuo altri nomi, perché altri allenatori blasonati ora non vengono a Firenze. Cesare conosce Firenze, sa di calcio, conosce la piazza, ci ha fatto vedere cose importanti e può sistemare questa situazione.