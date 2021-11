L’opinione del compagno di squadra: “Scamacca? Il centravanti più forte in A”

Secondo il centrocampista neroverde Davide Frattesi l'ex Ascoli e Genoa dimostrerà presto tutte le sue doti

Autore con la maglia del Sassuolo di un grande inizio di campionato, che lo ha proiettato nel lotto dei migliori centrocampisti del momento in Serie A, Davide Frattesi ha parlato a Sky Sport del suo attuale rendimento, del futuro e della sua squadra. Ma all'emittente satellitare Frattesi ha rilasciato anche una battuta su Gianluca Scamacca, potenziale obiettivo viola nel caso in cui Dusan Vlahovic dovesse salutare la Fiorentina: "Per me è la prima punta più forte che c'è in Italia e sono contento che sia entrato anche nella nazionale azzurra. Spero che anche lì possa sbloccarsi al più presto, ma lo farà certamente perché le sue doti sono invidiabili".