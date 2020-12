Riccardo Maspero, ex centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di TMW. Tra gli argomenti trattati anche una digressione sul gigliato Patrick Cutrone, accostato da alcuni media proprio ai granata:

L’acquisto di una punta non è una priorità per il Torino, ma Cutrone è un ottimo attaccante. Fa movimento ed apre gli spazi, forse non è un gran bomber ma lavora tanto per l’altra punta. Potrebbe essere la spalla ideale per Belotti.