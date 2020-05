L’opinione: “Corridoio strettissimo per la Serie A, il calcio non si è fatto amare”

Matteo Marani a Lady Radio ha parlato così della Serie A: “In questo momento se c’è un corridoio che porta alla ripartenza del campionato, è un corridoio strettissimo: credo che il percorso sia difficile, ma bisogna andare un passo per volta; prima gli allenamenti collettivi il 18, poi capire cosa dirà il Governo. Credo che certi comportamenti del calcio, come la ricchezza ostentata, non abbiano aiutato l’immagine di tutto il circuito e la solidarietà con questo mondo. Bisogna considerare però che il calcio è comunque un’industria che dà da lavorare a tanti. Il calcio non riesce ad accattivare simpatie politiche o sociali come in passato, però bisogna pensare anche ai dipendenti e ai lavoratori che vivono con il calcio e tramite il calcio”. E SPADAFORA RIBADISCE IL SOLITO CONCETTO