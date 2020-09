L’opinione: “Con Vlahovic si rischia il punto di non ritorno. Serve chiarezza”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato così della situazione Vlahovic (stamani il colloquio con Commisso e i dirigenti):

Va evitato il punto di non ritorno nei rapporti con l’ambiente. Nell’immaginario dei tifosi Vlahovic sta diventando il prototipo del giocatore che non si impegna, io non credo che sia così ma certamente Vlahovic non è più lui. Mi sembra in corto circuito dal punto di vista mentale. La Fiorentina deve decidere cosa vuole fare con Vlahovic, se non è convinta di puntare su di lui come titolare meglio darlo in prestito, l’importante è rimanere in controllo del cartellino perchè sono convinto che abbia i numeri per diventare un grande attaccante. E C’E’ UNA SQUADRA PRONTO AD ACCOGLIERLO A BRACCIA APERTE