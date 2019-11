L’opinione: “Comincio a nutrire dei dubbi sull’operato di Montella, servono idee chiare”

La firma di Repubblica Stefano Cappellini ha parlato al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Comincio ad avere molti dubbi su Montella, la partita di Cagliari è stata persa per colpa del tecnico. In campo ci vanno i giocatori, ma i grandi allenatori non perdono le partite in quel modo. Il termine campionato di transizione non mi piace, può diventare un problema a livello mentale. La transizione è accettabile solo se è basata su alcuni punti fermi ed una crescita costante. Non può bastare l’entusiasmo, rischia di diventare un anno perso, servono idee chiare.