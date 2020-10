Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha parlato del caso Chiesa ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

La situazione Chiesa-Juventus si è evoluta in maniera strana. Avrei voluto vedere maggiore rispetto da parte del giocatore. Temo che il ragazzo sia rimasto vittima di un giochino più grande di lui, guidato dalla famiglia che lo ha spinto verso la Juventus. Va detto che il ragazzo in campo ha sempre dato l’anima. Tuttavia, uno come lui cresciuto nel settore giovanile gigliato non può indossare la fascia di capitano per poi battere i piedi per andare a Torino.