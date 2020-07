L’opinione: “Chiesa e Castrovilli soffrono la mancanza di brillantezza. Ma le voci sul mercato…”

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto al Pentasport dove ha commentato alcune prestazioni viola nella gara di ieri:

Igor non ha fatto bene, così come il centrocampo. Castrovilli non sta bene, non riusciva a fare i suoi soliti uno contro uno e credo stia accusando anche a livello mentale la mancanza di brillantezza. Il gesto di Chiesa? (Baiano duro sul 25 viola) Sono cose che nel calcio capitano, sta vivendo un momento difficilissimo. Soffre il fatto di non star bene fisicamente e le continue voci di mercato