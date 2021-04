L’opinione: “Abel Ferreira pronto per la Fiorentina. In Italia farebbe bene”

Jorge Costa, ex calciatore ed oggi allenatore del Farense, ha parlato a Tuttomercatoweb. Il tecnico ha commentato le voci su Abel Ferreira come possibile prossimo allenatore della Fiorentina: Quando si parla bene di allenatori portoghesi come...

Redazione VN

Jorge Costa, ex calciatore ed oggi allenatore del Farense, ha parlato a Tuttomercatoweb. Il tecnico ha commentato le voci su Abel Ferreira come possibile prossimo allenatore della Fiorentina:

Quando si parla bene di allenatori portoghesi come Abel Ferreira mi fa molto piacere, sta facendo davvero bene al Palmeiras. Futuro alla Fiorentina? È pronto, ha già fatto bene in Portogallo, in Grecia ed oggi sta facendo buone cose anche in Brasile. Ha grande potenziale. Farebbe molto bene in Italia.