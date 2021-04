L’opinione: “Salvezza? Prossimo turno decisivo. Futuro nelle mani di Commisso”

Il parere di Angelo Giorgetti, tra salvezza e casting allenatore

"Il casting-allenatore prosegue, ma bisogna capire in quale serie giocherà la Fiorentina. Il discorso salvezza è ancora aperto, serve concentrazione. Il prossimo turno va sfruttato, almeno sulla carta sarà favorevole alla Viola. Le altre avranno vita complicata contro avversarie di livello. Contro il Bologna non è ammessa la sconfitta. Tornando sul futuro, la Fiorentina ha alle spalle due anni difficili. Un allenatore di fascia medio-alta farà molte riflessioni prima di accettare. Tocca a Commisso scendere in campo personalmente e convincere le persone delle proprie intenzioni. Altrimenti è dura attirare qualcuno con ambizioni."