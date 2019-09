Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha parlato dell’assenza di Giorgio Chiellini nella difesa della Juventus a causa di un un lungo infortunio:

L’assenza di Chiellini si farà sentire, con lui in campo la Juventus gioca in undici e mezzo. È un po’ l’idraulico liquido che spazza la difesa, Senza di lui ha qualcosa in meno, pur avendo in rosa quattro difensori di alto livello.