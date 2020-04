L’obiettivo Kumbulla: “Preferisco la difesa a tre, fortunato ad incontrare Juric”

Protagonista della diretta Instagram di oggi trasmessa dal canale ufficiale dell’Hellas Verona, il difensore gialloblù che tanto piace alla Fiorentina, Marash Kumbulla, ha toccato tanti temi (tranne il mercato):

Sono nato a Peschiera del Garda, ma la mia famiglia è albanese e mi è sembrato più giusto scegliere appunto quella Nazionale, invece che l’Italia. Devo tutto ai miei genitori. Quest’anno con il Verona stavamo andando molto forte, il gruppo base è quello che si era formato lo scorso anno in B, con Juric siamo cresciuti fisicamente e mentalmente. L’estate scorsa ci ha fatto faticare tanto ma i risultati poi si sono visti. Preferisco la difesa a tre, i centrali più forti sono Van Dijk, Chiellini e Sergio Ramos. L’attaccante più pericoloso della Serie A? Dybala, quando è in giornata non si ferma. Battere la Juve è stato molto bello, era pure il mio compleanno e ho giocato bene, cosa potevo chiedere di più?