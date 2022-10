Lo Spezia prepara la sfida alla Fiorentina: due le assenze per Gotti

Il club ligure lavora per preparare al meglio la prossima gara di campionato contro i viola. Gotti non potrà contare su due pedine importanti

Lo Spezia è tornato questa mattina ad allenarsi in vista dell’appuntamento di domenica prossima al Picco contro la Fiorentina. Seduta basata su tattica e partitelle a completare la sessione, con terapie per gli infortunati ormai di lungo corso Kovalenko e Bastoni. Quest’ultimo, in particolare, dovrebbe tornare a disposizione prima del previsto, subito dopo la partita con il Milan.