Adesso che anche le Olimpiadi giapponesi sono state rinviate al 2021 salgono a 2 le manifestazioni globali sportive che slittano di un anno. Ma non è la prima volta che questo avviene perché anche nel secondo dopoguerra i Mondiali di calcio dovevano essere giocati nel 1949 in Brasile. E così poi non è stato.

Scopri tutto su questa vicenda sul nostro sito partner www.numercalcio.it