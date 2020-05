Il 2 maggio di 8 anni fa andava in scena uno degli episodi più clamorosi della storia della Fiorentina. Durante la delicatissima sfida salvezza al Franchi col Novara, un diverbio tra Delio Rossi e Adem Ljajic fece perdere la testa al tecnico che si scagliò contro il suo giocatore cercando di colpirlo con un pugno. Una scena che fece il giro del mondo e che portò al licenziamento per giusta causa dell’allenatore. Di acqua sotto ai ponti ne è passata parecchia e oggi Ljajic gioca nel Besiktas, ma probabilmente non per molto. Stando a quanto scrivono in queste ore in Turchia, il club bianconero in piena crisi economica ha messo alla porta il serbo e minaccia di metterlo fuori rosa se non accetterà la cessione al Sivasspor (si parla di 5 milioni di euro). Insomma il 2 maggio non è una data esattamente fortunata. E ADEM SOGNA IL RITORNO ALLA FIORENTINA