Livorno: altri particolari sull’aggressione subita dai due tifosi viola

Per dare seguito alla notizia pubblicata all’ora di pranzo, abbiamo sentito uno dei due giovani tifosi della Fiorentina (che volutamente non nominiamo), non appartenenti a nessun gruppo del tifo organizzato, che ieri sera sono stati protagonisti di un’infelice vicenda.

Ecco la ricostruzione dei fatti più dettagliata che abbiamo avuto dal protagonista della vicenda . Entrambi con la maglia viola, erano fermi in macchina a chiacchierare all’esterno dello Stadio Armando Picchi attendendo l’inizio della sfida amichevole tra Fiorentina e Livorno. Improvvisamente, sono stati raggiunti da 7 supporters amaranto. Il gruppo inizialmente si è limitato alle offese verbali intimando ai due di andarsene tramite ingiurie e minacce, tuttavia la situazione è ben presto degenerata. Senza nemmeno dare il tempo ai due ragazzi di mettere in moto, gli ultras hanno accerchiato la macchina danneggiandola con calci, pugni ed addirittura lanciando bottiglie di alcolici all’interno dell’abitacolo. Tramite un finestrino incidentato hanno afferrato con forza le maglie della Fiorentina cercando di strapparle di dosso ai malcapitati, che non hanno potuto far nulla per evitare l’agguato. Soltanto l’intervento di due agenti in borghese ha scongiurato il peggio, mettendo in fuga gli aggressori. Comprensibilmente, in seguito ai danni subiti dalla macchina ed al forte shock emotivo, non è stato possibile per i due partecipare alla manifestazione sportiva scegliendo di tornare a Firenze, incolumi ma molto spaventati.

Speriamo che questo fatto, assolutamente da condannare, non vada a ledere la ritrovata amicizia fra le due società che siamo certi continueranno a collaborare, come siamo altrettanto certi che la stragrande maggioranza dei tifosi del Livorno abbia preso le distanze e condannato l’accaduto.