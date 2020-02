Liverani, un consiglio alle big: “Prendete Petriccione”

Intervistato da Tuttosport, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato del futuro. A Lecce o in un’altra squadra? E’ lo stesso allenatore a provare a fare chiarezza, dopo le voci che lo avvicinano anche alla panchina viola: “La mia ricerca principale oggi è quella di poter crescere insieme ad un club che abbia un pro getto tecnico, infrastrutture, voglia di lavorare e che mi facesse anche incidere nelle scelte. Il Lecce per me è la priorità, ma come abbiamo fatto negli anni precedenti a fine stagione con massima serenità ci metteremo tutti seduti insieme per decidere il meglio. Fermo restando che io sono legato al club giallorosso da un contratto fino al giugno 2022”. Poi l’argomento vira su un ex viola, lasciato forse andare via troppo in fretta dalla Fiorentina (che non ha nemmeno monetizzato): “Fossi un presidente, se devo dirti un nome direi Petriccione”.