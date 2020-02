Liverani in dribbling: “Futuro? Prima voglio salvare il Lecce, poi ci penserò”

La buona stagione del Lecce neopromosso sta esponendo Fabio Liverani sotto i riflettori. E negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato anche alla Fiorentina, club che ha conosciuto nella sua carriera da calciatore. Ma in questo momento Liverani preferisce rimanere concentrato sul campo, come ha detto in un’intervista di oggi a Sky Sport: “Parlare oggi del futuro non penso sia giusto. Vorrei coronare questo triennio con la salvezza per fare qualcosa di unico che rimarrebbe per sempre nella storia del Lecce. Poi penserò al resto”. IPSE DIXIT LIVERANI: “SOGNO FIORENTINA O LAZIO”