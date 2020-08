Questa sera si chiudono gli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli sfida in trasferta il Barcelona (1-1). L’altra partita è Bayern Monaco-Chelsea, si riparte dal 3-0 per i tedeschi.

CLICCA PER SEGUIRE I LIVE DI BARCELONA-NAPOLI E BAYERN-CHELSEA SU NUMERICALCIO.IT



-> Ranking UEFA per club – Lo Shakhtar supera Roma e Napoli. Fiorentina oltre l’80° posto

-> Ranking UEFA per Nazioni – Non scende il distacco dell’Italia dalla Germania