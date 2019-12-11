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LIVE Champions League: Shakhtar Donetsk-Atalanta, agli orobici serve un’impresa

LIVE Champions League: Shakhtar Donetsk-Atalanta, agli orobici serve un’impresa

L’Atalanta a caccia dell’impresa

di Redazione VN
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Shakhtar: Pyatov, Dodo, Kryvstov, Matviyenko, Ismaily, Patrick, Stepanenko, Tete, Kovalenko, Taison, Junior Moraes.
Atalanta: Gollini, Djimsiti, Palomino, Masiello, Castagne, Freuler, De Roon, Gosens, Pasalic, Gomez, Muriel.

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#Atalanta#Champions League
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