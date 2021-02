Lirola: “Molto contento all’OM, non rimpiango di essere venuto qua”

A un giorno di distanza dal match di Ligue 1 contro il Nantes, Pol Lirola si proietta ben oltre il campionato e in conferenza stampa ha palesato quale sia la sua posizione rispetto a quanto concordato a gennaio fra Fiorentina e Olympique Marsiglia.

Non rimpiango di essere venuto qui. È vero che sono in prestito, ma per il momento penso solo a giocare bene. Vedremo a giugno se la società mi terrà, ma all’OM sono molto contento.

L’opzione di riscatto esercitabile per lo spagnolo è di 12 milioni di euro, un milione in più di quanto spesero i Viola per liberarlo dal Sassuolo.