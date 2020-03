Lipsia e Atalanta ai quarti di finale in Champions: chi l’avrebbe detto? E questo Ilicic…

Proprio ieri, dieci anni fa, la Fiorentina batteva il Bayern Monaco al Franchi per 3-2 al ritorno degli ottavi di finale della Champions League edizione 2009-2010, ma come purtroppo tutti sappiamo quella fu una vittoria bella ma inutile, visto che a passare il turno, grazie anche alla vicenda-Ovrebo, furono i tedeschi. E quella fu l’ultima apparizione viola nella manifestazione calcistica continentale più importante. Stasera c’è tanta invidia sportiva nel vedere le gesta di RB Lipsia e Atalanta, capaci di eliminare due avversari più blasonati, ovvero Tottenham e Valencia, ed ottenere il pass per i quarti di finale, arrivando così tra le prime otto formazioni in Europa. L’invidia, però, si deve fermare qui, perché quando una società lavora così bene è assolutamente legittimo che possa raggiungere traguardi importanti e prestigiosi, rappresentando un esempio per gli altri club. E’ sicuramente il caso dell’Atalanta, che ha ampiamente meritato il passaggio del turno. Trascinata da un Josip Ilicic devastante, autore di quattro gol (mica male) e che ormai non è più una sorpresa, considerando il rendimento che sta avendo in questa annata, sia in termini di prestazioni che di gol. Indisponente e poco utile nei suoi ultimi mesi fiorentini, lo sloveno si è trasformato in extraterrestre a Bergamo, diventando uno dei più forti nel suo ruolo e superando già quota venti reti in stagione.