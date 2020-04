Secondo quanto riportato dal portale spagnolo As, la FIFA starebbe studiando dei provvedimenti per agevolare la conclusione dei campionati continentali senza intaccare l’inizio della prossima stagione. In merito, esisterebbe l’idea di rinviare o cancellare le finestre dedicate alle nazionali di settembre, ottobre e novembre per agevolare così il calendario delle federazioni.