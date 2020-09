L’interista Valenti: “Contro la Fiorentina poche gioie e tanti dolori. Conte determinato”

Giacomo Valenti, noto conduttore e tifoso nerazzurro, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

L’Inter si è rinforzata in mezzo al campo. Conte ha voluto determinati giocatori come Vidal ed Hakimi, entrambi funzionali al suo moduolo tattico. La sua impronta sulla campagna acquisti è forte. Soprattutto per il cileno si è speso in prima persona ed è stato accontentato. Il parco giocatori a sua dispozione è notevole se non ci saranno cessioni. Sfida contro la Fiorentina? Sono un pò preoccupato, le partite contro i gigliati sono sempre stata caratterizzate da molti dolori e qualche gioia.