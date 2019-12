L’Inter tra Firenze e il mercato: dal ‘no’ per Kulusevski al ritorno di Gabigol

No, Dejan Kulusevski non partirà nel mercato di gennaio. Il ds del Parma, Daniele Faggiano, ha escluso questa ipotesi, nonostante Atalanta – proprietaria del cartellino dello svedese – e Inter si fossero già incontrate. Dunque, tutto rimandato all’estate. I nerazzurri arrivano a Firenze con la volontà di proseguire il cammino in campionato e smaltire le scorie dell’eliminazione dalla Che,Lione League. Tra campo e mercato, con il caso Gabigol – autore di due annate super in Brasile – a tenere banco. «Gabigol ci ha chiesto di parlare del suo futuro solo al termine della stagione. Ma grazie alle buone prestazioni della squadra, la stagione è diventata un po’ più lunga… Abbiamo iniziato a trattare. Le sensazioni sono positive. Noi lo vogliamo, i tifosi e lo staff lo amano: c’è stata una grande unione tra lui e la nostra Torcida. Penso che sia felice qui, e questo è un fatto importante ai fini della sua scelta definitiva. Francamente, trovo difficile che Gabigol possa essere più felice altrove rispetto a quanto lo è stato al Flamengo: potrebbe essere felice allo stesso modo, ma non di più. Speriamo finisca bene», ha dichiarato Rodolfo Landim, presidente del Flamengo.