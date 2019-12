L’Inter anti-Fiorentina: in campo quattro ex viola, Bastoni sostituto di Godin

Per la redazione di Sky Sport sarà il ventenne Alessandro Bastoni a sostituire stasera nel terzetto difensivo di Antonio Conte Diego Godin, fermato da noie muscolari. Per il resto, tutto confermato con quattro calciatori ex Fiorentina a centrocampo: Danilo D’Ambrosio – cresciuto nel settore giovanile gigliato – Matias Vecino, Borja Valero e Cristiano Biraghi, protagonista questa settimana di alcune polemiche.