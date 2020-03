L’iniziativa, Serie C in chiaro fino al 3 Aprile: “Apriamo le porte degli stadi a 17 milioni di tifosi”

Secondo quanto riporta LaGazzettadelloSport, la Lega Pro è la prima a muoversi per tutelare i tifosi, e annuncia infatti che da oggi e fino al 3 aprile le partite di calcio della Serie C saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. Il presidente Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia, infatti, hanno firmato oggi un accordo che dà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C. Lo stesso Ghirelli ha commentato così la decisione presa nelle scorse ore: “Le porte degli stadi della C si aprono almeno virtualmente a 17 milioni di tifosi: abbiamo deciso di dare un contributo concreto in questo momento delicato per la vita del Paese“

PROPOSTO LO STESSO ANCHE PER LA SERIE A, MA LA LEGA…