L’infortunio di Belotti complica i piani del Torino: Mazzarri chiede aiuto ai suoi centrocampisti

Belotti salta anche la Fiorentina e per il Torino i piani si complicano. Mazzarri sta procedendo con le prove di formazione per una partita molto delicata, perché entrambi gli sfidanti non possono permettersi la sconfitta. Se l’allenatore granata dovesse confermare la formazione di Marassi col tandem offensivo formato dai «piccoletti» Verdi e Berenguer, ai centrocampisti sarà chiesto inevitabilmente di aiutare le punte con una presenza più assidua in zona pericolosa. E provare a rompere il ghiaccio, visto che finora i vari Rincon, Baselli, Meité e Lukic hanno segnato zero gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.