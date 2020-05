Linea dura tra Lega Serie A e Sky: scattano le diffide?

Prosegue la “guerra” tra Lega Serie A e Sky. Come scrive il Corriere dello Sport, la prossima potrebbe essere la settimana delle diffide. I club continuano a pretendere dalla tv il saldo dell’ultima rata. Diversi, invece, i termini con Dazn e Img che, a differenza di Sky, avevano chiesto una dilazione e non tagli. Da loro la Serie A è disposta ad accettare un piano di rientro che dovrebbe essere recapitato a breve. Un’altra ragione di tale differenza nei rapporti risiede nel fatto che la rata di Sky è decisamente più consistente, ovvero 130 milioni di euro contro i 50 di Img e i 32 di Dazn. Lunedì dovrebbe tenersi la riunione della commissione per i diritti tv e in quell’occasione ci sarà il definitivo via libera per le diffide, assecondando di fatto la linea dura per cui spingono da tempo orami De Laurentiis e Lotito.