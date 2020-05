Ligue1 interrotta, il rimpianto di Sousa: “Il mio Bordeaux sarebbe risalito in classifica”

La Ligue1 è al momento l’unico tra i principali campionati europei ad aver annunciato lo stop alla stagione. E per la classifica faranno fede le posizioni maturate al momento dell’interruzione. Il Bordeaux chiude così al 12esimo posto ma mister Paulo Sousa si rammarica: “Credo che terminando il campionato saremmo risaliti molto in classifica. Anche perchè avevamo già giocato, sia in casa che fuori, contro PSG, Lione, Marsiglia e Nizza. Ma rispettiamo la decisione che è stata presa in questo momento difficile per tutti” ha detto l’ex allenatore della Fiorentina all’agenzia Lusa.

LA CLASSIFICA DELLA LIGUE 1